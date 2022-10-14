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Подоляк: "Выполнение ультиматумов РФ только масштабирует войну"

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Подоляк: "Выполнение ультиматумов РФ только масштабирует войну"

Фото: Associated Press

Выполнение ультиматумов РФ только масштабирует войну, и никак ее не остановит.

Если Украина и весь цивилизованный мир выполнит ультиматумы, которые ставит российская власть, это масштабирует войну.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Мы не хотим мировой войны", – говорит Эммануэль Макрон. Это говорит Илон Маск. Но точно не остановишь варваров, разрывая Украину. Напротив, выполнение ультиматумов РФ лишь масштабирует войну, сделает ее бесконечной, придаст миру нестабильность. Зло нужно остановить и наказать. Пора это понять”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что Путин недооценил украинцев и Зеленского, а также оказался в заложниках своего успеха в 2014 году и стал жертвой своей пропаганды.

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