Даниэль Салем с побратимами на фронте оказался под вражеским обстрелом

Шоумен Даниэль Салем показал жалкие кадры с фронта, записанные при обстреле российских оккупантов.

В своем Instagram телеведущий показал поклонникам, из-за чего приходится проходить украинским защитникам на передовой. На видео, которым поделился Салем, он с побратимами прятался в окопе, когда над их головами пролетел снаряд и разорвался где-то рядом.

Однако даже во время таких пугающих событий Даниэль и его сослуживцы не теряют чувство юмора и продолжают шутить.

"Однажды сидели мы втроем в детской, и думали, красить потолок или не красить и решили, что надо бы покрасить", — подписал видео Салем.

В комментариях под корреспонденцией поклонники телеведущего пожелали ему беречь себя:

Пусть ангел-хранитель оберегает Вас!

Хранит вас Господь, мальчики!

Наши храбрые и мужественные ребята!

Ранее Даниэль Салем рассказал, что на передовой у него похитили важную вещь.

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