Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Даниэль Салем с побратимами на фронте оказался под вражеским обстрелом

Дата публикации
Просмотры
1133
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Даниэль Салем с побратимами на фронте оказался под вражеским обстрелом

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Телеведущий записал видео прямо из окопа.

Шоумен Даниэль Салем показал жалкие кадры с фронта, записанные при обстреле российских оккупантов.

В своем Instagram телеведущий показал поклонникам, из-за чего приходится проходить украинским защитникам на передовой. На видео, которым поделился Салем, он с побратимами прятался в окопе, когда над их головами пролетел снаряд и разорвался где-то рядом.

Однако даже во время таких пугающих событий Даниэль и его сослуживцы не теряют чувство юмора и продолжают шутить.

"Однажды сидели мы втроем в детской, и думали, красить потолок или не красить и решили, что надо бы покрасить", — подписал видео Салем.

В комментариях под корреспонденцией поклонники телеведущего пожелали ему беречь себя:

  • Пусть ангел-хранитель оберегает Вас!
  • Хранит вас Господь, мальчики!
  • Наши храбрые и мужественные ребята!

Ранее Даниэль Салем рассказал, что на передовой у него похитили важную вещь.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация