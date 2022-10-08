Даниэль Салем с побратимами на фронте оказался под вражеским обстрелом

Телеведущий записал видео прямо из окопа.
Шоумен Даниэль Салем показал жалкие кадры с фронта, записанные при обстреле российских оккупантов.
В своем Instagram телеведущий показал поклонникам, из-за чего приходится проходить украинским защитникам на передовой. На видео, которым поделился Салем, он с побратимами прятался в окопе, когда над их головами пролетел снаряд и разорвался где-то рядом.
Однако даже во время таких пугающих событий Даниэль и его сослуживцы не теряют чувство юмора и продолжают шутить.
"Однажды сидели мы втроем в детской, и думали, красить потолок или не красить и решили, что надо бы покрасить", — подписал видео Салем.
В комментариях под корреспонденцией поклонники телеведущего пожелали ему беречь себя:
- Пусть ангел-хранитель оберегает Вас!
- Хранит вас Господь, мальчики!
- Наши храбрые и мужественные ребята!
Ранее Даниэль Салем рассказал, что на передовой у него похитили важную вещь.
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