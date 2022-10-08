Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Даніель Салем із побратимами на фронті опинився під ворожим обстрілом

Дата публікації
Перегляди
56
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Даніель Салем із побратимами на фронті опинився під ворожим обстрілом

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Телеведучий записав відео просто з окопу.

Шоумен Даніель Салем показав жаливі кадри з фронту, які записав під час обстрілу російських окупантів. 

У своєму Instagram телеведучий показав шанувальникам через що доводиться проходити українським захисникам на передовій. На відео, яким поділився Салем, він із побратимами ховався у окопі, в той час коли над їхніми головами пролетів снаряд і розірвався десь поруч. 

Однак навіть під час таких лякаючих подій Даніель та його побратими не втрачають почуття гумору та продовжують жартувати.

"Якось сиділи ми втрьох у дитячій , і думали, фарбувати стелю або не фарбувати і вирішили, що треба б пофарбувати", - підписав відео Салем. 

У коментарях під дописом шанувальники телеведучого побажали йому берегти себе: 

  • Хай янгол-охоронець оберігає Вас!
  • Береже вас Господь, хлопчики! 
  • Наші хоробрі і мужні хлопці!

Раніше Даніель Салем розповів, що на передовій в нього викрали важливу річ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація