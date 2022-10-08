Даніель Салем із побратимами на фронті опинився під ворожим обстрілом

Шоумен Даніель Салем показав жаливі кадри з фронту, які записав під час обстрілу російських окупантів.

У своєму Instagram телеведучий показав шанувальникам через що доводиться проходити українським захисникам на передовій. На відео, яким поділився Салем, він із побратимами ховався у окопі, в той час коли над їхніми головами пролетів снаряд і розірвався десь поруч.

Однак навіть під час таких лякаючих подій Даніель та його побратими не втрачають почуття гумору та продовжують жартувати.

"Якось сиділи ми втрьох у дитячій , і думали, фарбувати стелю або не фарбувати і вирішили, що треба б пофарбувати", - підписав відео Салем.

У коментарях під дописом шанувальники телеведучого побажали йому берегти себе:

Хай янгол-охоронець оберігає Вас!

Береже вас Господь, хлопчики!

Наші хоробрі і мужні хлопці!

Раніше Даніель Салем розповів, що на передовій в нього викрали важливу річ.

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