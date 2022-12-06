Прогноз Буданова про війну: що на нас чекає

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов був одним із тих, хто спрогнозував війну Росії проти України. Він вважав, що Росія не обмежиться лише наступом на Донбас, а й рушить на Київ. Також голова української розвідки наголошував, що Росії не вдасться окупувати Україну та РФ програє.

ТСН.ua зібрав прогнози Кирила Буданова щодо того, як триватиме війна та коли вона закінчиться.

Прогноз Буданова щодо звільнення Херсона

Наприкінці жовтня голова української розвідки прогнозував, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця листопада. Водночас він наголошував, що саме в цьому місті є багато добре підготованих російських загарбників.

Ще тоді це здавалось малоймовірним, оскільки окупанти заявляли, що не покинуть єдиний обласний центр, який захопили ще на початку війни. Ще 8 листопада Буданов повідомляв, що відбувається вирішальний етап війни Росії проти України і вже 11 листопада під час контрнаступу Сили оборони таки звільнили захоплене українське місто.

Фото: Слово і діло

Прогноз Буданова про звільнення окупованого Криму

Кирило Буданов вважає, що Україна звільнятиме анексований Крим військовим шляхом. На його думку, це станеться уже в травні 2023 року.

"Україна має право завдати військової поразки нападнику. Ми прагнемо до перемоги над ворогом. Ця перемога може прийти під час ураження цілей супротивника і на кінцевому етапі ця перемога можлива тільки тоді, коли ми вийдемо на кордони 1991 року", - наголосив Буданов.

Щодо майбутнього незаконно побудованого Кримського мосту, то голова розвідки передбачив, що ця споруда повинна бути знищеною після деокупації Криму.

" Кримський міст – це той символ, який буде зруйнований. Коли повернеться Крим, цей міст перестане існувати. Ця транспортна артерія насправді нікому не потрібна", - пояснював Буданов.

Чи застосує Росія ядерну зброю: прогноз Буданова

Ще восени, коли український Херсон був окупований російськими загарбниками, точились дискусії, чи може Росія застосувати проти України ядерну зброю у випадку звільнення Херсона. Буданов називав це "лякалкою". Проте він вважає, що якщо для Росії настане катастрофа, то це таки може статись.

"Це теж така поширена лякалка. Пам'ятаєте, десь три тижні тому люди навіть дати називали, коли це буде? Відповім: не буде. Це перше. Друге: можуть вони це зробити чи не можуть? В теорії – можуть. Чи зроблять вони це зараз? Зараз точно не зроблять. Чи зроблять, коли зовсім буде у них катастрофа? Це питання відкрите, на нього ніхто ні в Росії, ні у нас, ні будь-де у світі не має відповіді", - заявив Буданов.

Чи варто очікувати новий наступ з території Білорусі: прогноз Буданова

Голова ГУР у грудні розповів, що наразі не варто боятись нового наступу з території Білорусі. Зараз росіяни лише намагаються створити видимість цього, щоб залякати українців.

"Все, що коїться у нас в медіа просторі, пов’язане з тематикою Білорусі - це відлуння російської інформаційної спеціальної операції. Головна мета - це посіяти паніку серед суспільства і відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій", - пояснив Кирило Буданов.

Скриншот з відео

Прогноз Буданова: коли закінчиться війна

Голова Головного управління розвідки Міноборони вважає, що війна в Україні не триватиме роками. Кирило Буданов у жовтні передбачив, що війна повинна закінчитись до літа 2023 року.

"У кінці весни це все має закінчитися. До літа все має завершитися", - сказав він.

Під "завершенням" Буданов мав на увазі вихід на кордони 1991-го року. Щодо додаткових планів, Кирило Буданов розповів про подальші репарації, які має виплачувати Москва.

Початок війни, ядерний удар, розвал Росії та плани Лукашенка - інтерв'ю з Кирилом Будановим

Прогноз Буданова: що буде з Путіним і чи можливий у Росії переворот

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що після поразки у війні влада в Москві може змінитися дуже швидко, але наразі ймовірність державного перевороту в Росії зараз дуже мала. Втім він не відкидає такої ймовірності, що Путін може не дожити до закінчення війни.

Голова військової розвідки каже, що в РФ уже точаться дискусії, хто може замінити нинішнього президента.

"Навряд чи він це переживе. І зараз у Росії ведуть активні дискусії про те, хто прийде йому на зміну", – сказав Буданов.

Щодо майбутнього Росії, то Буданов вважає, що ця держава розпадеться на менші утворення.

Скриншот з відео

Як Буданов пояснює свої передбачення щодо війни

Голова української розвідки наголосив, що він не відгадує, що і коли станеться, а аналізує наявну в нього інформацію про настрої в Росії та стан справ в окупаційній армії.

"Ви маєте зрозуміти, що я роблю свої висновки, спираючись на інформацію, а не просто тому, що мені так хочеться. Я сподіваюся на це дуже сильно", - сказав Буданов, відповідаючи на запитання.

Кирило Буданов: біографія

Генерал-майор, голова ГУР МО Кирило Буданов народився 4 січня 1986 року в Києві. Він від початку війни Росії проти України у 2014 році він брав участь у бойових діях, був поранений. У 2018-2020 роках виконував секретні завдання, інформація про які відсутня. Проте є дані, що Буданов виконував спецоперації на території тимчасово окупованого Криму.

В інтерв'ю ТСН Кирило Буданов розповів про курйозний випадок, що трапився із ним у банку за часів роботи на закритій посаді.

"Я колись працював на закритій посаді. У мене була людська проблема у певний момент, коли втратив банківську картку. Банківська картка у той час була оформлена ще до переходу на закриту посаду на моє реальне ім'я. Потім я її втратив, а дані всі були закриті. Я прийшов до банку і зробив дурницю. В той момент забув і не подумав. Прийшов до банку і попросив поновити картку. У мене попросили документи. Я їх дав, а це інша особистість. Вибачте", – розповів голова військової розвідки.

У квітні 2019 році Буданов пережив замах на власне життя: його автомобіль намагались підірвати росіяни. У 2020 році він очолив Головне управління розвідки Міноборони України.

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