Коли в Україні припинять вимикати світло: прогноз від гендиректора YASNO

Як мінімум до березня українці мають бути готовими до відключень світла.

Відключення світла в Україні триватимуть щонайменше до березня.

Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі загальнонаціонального національного телемарафону.

Коваленко нагадав, що Україна пережила вже восьму хвилю ракетного терору. Найважча ситуація зі світлом – на Одещині та Київщині. За його словами, наразі рано говорити про повернення до стабілізаційних графіків відключення.

"Є обмеження щодо генерації у всій країні, тому енергетикам ще потрібен час. Йдеться про дні, а не про години чи тижні", – каже гендиректор YASNO.

Він попередив, що до кінця березня українці повинні бути готові до регулярних відключень електрики.

"Є багато питань, коли ми взагалі відмовимось від графіків і буде в нас 100% світло. До кінця березня (триватимуть відключення світла – Ред.) – базовий сценарій, який буде для нас гарний, якщо ми проживемо зиму та початок весни в стабілізаційних графіках", – підсумував Коваленко.

Зазначимо, операційний холдинг D.Solutions (відомий під брендом Yasno) входить до Групи ДТЕК і постачає українцям електроенергію.

Нагадаємо, що внаслідок останньої ракетної атаки РФ 5 грудня були пошкоджені обʼєкти енергетики. Після цього в деяких областях України почалися проблеми зі світлом. Пізніше Денис Шмигаль уточнив, що влучання в енергоооб’єкти зафіксували у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

У вчорашньому вечірньому зверненні президент Зеленський повідомив, що найскладніша ситуація з електрпостачанням була на Вінниччині, Київщині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Одещині, Хмельниччині й Черкащині.