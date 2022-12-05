В "Укренерго" підтвердили влучання ворожих ракет в обʼєкти енергетики

У понеділок, 5 грудня Росія вчергове здійснила масовану ракетну атаку по Україні, пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури.

В НЕК "Укренерго" розповіли, що внаслідок атаки є влучання в об'єкти енергосистеми.

"Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що диспетчери "Укренерго" працюють над утриманням балансу в енергосистемі.

Масована атака Росії

Російські загарбники 5 грудня здійснили ще одну масовану ракетну атаку по містах України.

Внаслідок цього у Сумській області застосували екстрене аварійне відключення електроенергії для запобігання порушень у роботі об'єднаної енергетичної системи України.

Одеса залишилась без водопостачання – всі насосні станції знеструмлені через ракетні обстріли окупантів.

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