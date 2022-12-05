Ракетна атака: в українських містах почалися перебої з Інтернетом

Через ракетну атаку на Україну у деяких містах спостерігаються перебої з доступом до Мережі.

Про це повідомляє профільний сервіс Netblocks.

За даними сервісу, перебої з Інтернетом зафіксовано у Сумах, Житомирі та Одесі.

"Підтверджено: дані показують, що у регіонах України постраждав зв'язок через нові російські ракетні атаки в понеділок, при цьому влада також вводить аварійні відключення, щоб розвантажити енергомережі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія 5 грудня завдала масованого ракетного удару по території України. В деяких областях виникли проблеми з електроенергією та водопостачанням, а в столиці метрополітен перевели в обмежений режим роботи.

В країні зафіксували влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, з цим пов’язані аварійні відключення світла, повідомили в "Укренерго".

Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях збили ворожі ракети.

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