Ракетний удар: в деяких областях України почалися проблеми зі світлом

Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Кіровоградщина.

Росія сьогодні, 5 грудня, здійснює черговий ракетний обстріл України. Як наслідок, без світла вже залишилася українці в декількох регіонах.

Сумська область

Сумська область повністю залишилася без електропостачання.

Екстрене аварійне відключення застосували для запобігання порушень у роботі об'єднаної енергетичної системи України.

Також без світла залишилася частина Кривого Рогу. Про це повідомив очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул на своєму Telegram-каналі.

"Частина міста без світла, відключено деякі котельні та насосні, - пише Вілкул. - Утримуємо систему на генераторах, на Макулан організовано підвезення води".

Також є повідомлення про проблеми з електрикою в Миколаєві.

"Через можливість ракетного обстрілу надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему, - цитує мер Олександр Сєнкевич заяву обленерго. - По Миколаївщині оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень".

Кіровоградська область

Через аварію енергетичної системи без електроенергії більша частина Кропивницького та низка міст Кіровоградської області. Про це повідомила Суспільному речниця підприємства "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко.

Без електропостачання селище Нове, Новоукраїнка, Добровеличківка, Новгородка, Долинська, Компаніївка, частина Бобринця.

Варто зазначити, що в Одесі знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє скрізь містом.

Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях збили ворожі ракети.

Частковий блекаут: у трьох областях України діють екстрені відключення світла

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