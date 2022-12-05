Ракетный удар: в некоторых областях Украины начались проблемы со светом

Без света остались часть Кривого Рога, Сумщина, Николаевщина и Кировоградщина.
Россия сегодня, 5 декабря, совершает очередные ракетные обстрелы Украины. Как следствие, без света уже остались украинцы в нескольких регионах.
Сумская область
Сумская область полностью осталась без электроснабжения.
Экстренное аварийное отключение применили для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины.
Также без света осталась часть Кривого Рога. Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул на своем Telegram-канале.
"Часть города без света, отключены некоторые котельные и насосные, — пишет Вилкул. — Удерживаем систему на генераторах, на Макулан организован подвоз воды".
Также есть сообщения о проблемах с электричеством в Николаеве.
"По возможности ракетных обстрелов поступила команда по снижению нагрузки на энергосистему, — цитирует мэр Александр Сенкевич заявление облэнерго. — По Николаевщине оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений".
Кировоградская область
Из-за аварии энергетической системы без электроэнергии большая часть Кропивницкого и ряд городов Кировоградской области. Об этом сообщила Суспільне представитель предприятия "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко.
Без электроснабжения поселок Новое, Новоукраинка, Добровеличковка, Новгородка, Долинская, Компанеевка, часть Бобринца.
Следует отметить, что в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует везде по городу.
Напомним, в Украине объявлена воздушная тревога. Российские ракеты до сих пор в воздушном пространстве страны. В нескольких областях сбили вражеские ракеты.
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