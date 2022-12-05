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Россияне сегодня могут применить несколько волн атак – Игнат

Россияне сегодня могут применить несколько волн атак – Игнат

Фото: Associated Press

Оккупанты начали атаковать украинцев ракетами.

Российские стратегические бомбардировщики уже вылетели и первая волна ракет уже запущена. Оккупанты могут применить несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия украинского ПВО.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Суспільне.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация – это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", — сказал он.

Напомним, в Украине в понедельник, 5 декабря, объявлена масштабная воздушная тревога. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призывает граждан не пренебрегать тревогой, которая прямо сейчас распространяется по регионам из-за активности вражеской авиации.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщает, что над Украиной много ракет.

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