Росіяни сьогодні можуть застосувати кілька хвиль атак – Ігнат

Російські стратегічні бомбардувальники вже вилетіли і перша хвиля ракет вже запущена. Окупанти можуть застосувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії української ППО.

Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Суспільне.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", — сказав він.

Нагадаємо, в Україні в понеділок, 5 грудня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко закликає громадян не нехтувати тривогою, яка просто зараз шириться регіонами через активність ворожої авіації.

Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомляє, що над Україною багато ракет.

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