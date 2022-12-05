Одесса осталась без водоснабжения: все насосные станции обесточены

Одесса 5 декабря из-за ракетных обстрелов осталась без водоснабжения. Все насосные станции обесточены.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал"

"Уважаемые потребители! Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому отсутствует водоснабжение везде по нашим потребителям. Просим сохранять спокойствие. После возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется. В настоящее время возможны перебои со связью и дозвоном в контакт-центр водоканала", — говорится в сообщении.

Ракетный террор Украины 5 декабря

Российские террористы 5 декабря повторили массированный ракетный террор. Во многих областях Украины раздались взрывы. Известно также о работе ПВО.

В настоящее время воздушная тревога продолжается. Украинцев призывают быть в укрытиях. Отметим, последний ракетный террор был зафиксирован 23 ноября. Тогда оккупанты выпустили по Украине 70 ракет, из которых 51 удалось сбить.

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