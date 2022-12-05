Одеса залишилася без водопостачання: всі насосні станції знеструмлені

У місті також знеструмлені резервні лінії.

Одеса 5 грудня через ракетні обстріли залишилася без водопостачання. Усі насосні станції знеструмлені.

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

"Шановні споживачі! Зараз знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Тому відсутнє водопостачання скрізь по наших споживачах. Просимо зберігати спокій. Після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується. Наразі можливі перебої зі зв'язком та додзвоном до контакт-центру водоканалу", — йдеться у повідомленні.

Ракетний терор України 5 грудня

Російські терористи 5 грудня повторили масований ракетний терор. У багатьох областях України пролунали вибухи. Відомо також про роботу ППО.

Наразі повітряна тривога триває. Українців закликають бути в укриттях. Зазначимо, що останній ракетний терор був зафіксований 23 листопада. Тоді окупанти випустили по Україні 70 ракет, з яких 51 вдалося збити.

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