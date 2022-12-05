Одеська влада повідомила про запуски ракет з РФ, а миколаївська - уточнила, яких саме

Віталій Кім повідомив про крилаті ракети в повітрі.

Російська армія випустила ракети по Україні.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Маченко.

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Він також закликав жителів області негайно пройти до укриттів.

Водночас голова Миколаївської ОВА повідомив про крилаті ракети. "Є крилаті у повітрі. Залишайтеся в укриттях", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Можливі удари по об'єктах енергетики. Зачиніть вікна і максимально зберігайте тепло в приміщеннях", - порадив мер Кременчука.

Андрій Єрмак звернувся до українців також із закликом не ігнорувати тривогу. "Тривогу не ігноруйте, відіб‘ємося".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про запуски ракет з території Росії. В Мережі шириться інформація про щонайменше 50 ракет. В низці областей вже чути роботу ППО.

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