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Одеська влада повідомила про запуски ракет з РФ, а миколаївська - уточнила, яких саме

Автор
Надія ПонькоНадія Понько
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Одеська влада повідомила про запуски ракет з РФ, а миколаївська - уточнила, яких саме

Фото: Associated Press

Віталій Кім повідомив про крилаті ракети в повітрі.

Російська армія випустила ракети по Україні.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Маченко.

Він також закликав жителів області негайно пройти до укриттів.

Водночас голова Миколаївської ОВА повідомив про крилаті ракети. "Є крилаті у повітрі. Залишайтеся в укриттях", - написав він у своєму телеграм-каналі. 

"Можливі удари по об'єктах енергетики. Зачиніть вікна і максимально зберігайте тепло в приміщеннях", - порадив мер Кременчука.

Андрій Єрмак звернувся до українців також із закликом не ігнорувати тривогу. "Тривогу не ігноруйте, відіб‘ємося".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про запуски ракет з території Росії. В Мережі шириться інформація про щонайменше 50 ракет. В низці областей вже чути роботу ППО.

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Дата публікації
Перегляди
8853
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