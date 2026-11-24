Магнітна буря / © Associated Press

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У вівторок, 24 листопада, магнітна буря буде слабкою. Вона опустилася до зеленого рівня— К-індексу 1.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Найближчим часом очікується низька геомагнітна активність. Водночас до Землі може дістатися повільний і слабкий корональний викид маси, зафіксований 19 листопада. Через це в першій частині прогнозованого періоду геомагнітна обстановка може дещо погіршитися та досягти активного рівня.



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Магнітна буря 24 листопада. Фото: Мeteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Вона може бути спричинена сонячними спалахами, викидами корональної маси або потоками заряджених частинок, що досягають нашої планети.

Такі коливання зазвичай не становлять загрози для техніки та інфраструктури, а більшість людей не помічає жодних змін у самопочутті.

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