Магнітна буря / © Credits

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Сьогодні, 23 листопада, очікується магнітна буря середньої потужності. Після майже тижня спокою вона піднялася до жовтого рівня — К-індексу 4,7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Вплив нинішнього потоку швидкого сонячного вітру з корональної діри почав слабшати. Активність Сонця не сильна.

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Водночас 19 листопада на Сонці зафіксували викид сонячної речовини, пов’язаний із виверженням сонячного волокна. Частина цього викиду може бути спрямована до Землі. Однак, за попередніми розрахунками, він рухається повільно та має невелику інтенсивність, тому його прибуття очікується вже за межами прогнозованого періоду.

Магнітна буря 23 листопада.

Зауважимо, що магнітні бурі і до початку і після сильного збурення впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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