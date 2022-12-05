Ракетная атака: в украинских городах начались перебои с Интернетом

Из-за ракетной атаки на Украину в некоторых городах наблюдаются перебои с доступом к Сети.

Об этом сообщает профильный сервис NetBlocks.

По данным сервиса, перебои с Интернетом зафиксированы в Сумах, Житомире и Одессе.

"Подтверждено: данные показывают, что в регионах Украины пострадала связь из-за новых российских ракетных атак в понедельник, при этом власти также вводят аварийные отключения, чтобы разгрузить энергосети", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия 5 декабря нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В некоторых областях возникли проблемы с электроэнергией и водоснабжением, а в столице метрополитен был переведен в ограниченный режим работы.

В стране зафиксировали попадание в объекты энергетической инфраструктуры, с этим связаны аварийные отключения света, сообщили в "Укрэнерго".

Российские ракеты до сих пор в воздушном пространстве страны. В нескольких областях сбили вражеские ракеты.

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