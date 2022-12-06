"Програш Росії – це уже вирішене питання": Буданов заявив, що пропаганда готує росіян до поразки

Головний розвідник країни запевнив, що згідно з його попередніми прогнозами, Україна "рухається по графіку".

Російські пропагандисти змінили риторику: критикують генералітет та обговорюють своє небажання програти війну, проте поразка Росії – вже вирішене питання.

Про це очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив в ефірі телемарафону 6 грудня.

"Україна вже перемогла. Це вже відчувають всі у світі, та й у нас це розуміють. Так, буде важко ще певний період часу, але глобально це нічого не змінить", – запевнив голова військової розвідки.

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Він звернув увагу на те, що риторика всіх кремлівських пропагандистів різко змінилася за останні три місяці.

"Спочатку вони почали обережно критикувати своє керівництво, потім – вищий генералітет і зараз вони вже дійшли до того, що про перемогу не йде мова, аби не програти, але всі розуміють, що це нереально", – розповів Буданов.

Він додав, що поразка РФ вже очевидна.

"Ще раз кажу, будуть іще трохи певні важкі часи, але програш Росії – це уже вирішене питання, і вони самі це чудово знають", – наголосив голова ГУР.

Він також повідомив, що згідно з його попередніми прогнозами, Україна "рухається по графіку".

Окрім того, Буданов розповів, що на сьогодні в Росії відбувається поділ не просто на лібералів і не лібералів, а поділ за принципом, "яка група прийде до влади наступною". Водночас на внутрішній конфлікт в РФ із мітингами у великих містах сподіватися на варто, зазначив голова розвідки. Він пояснив, що "Росія – не така країна".

Нагадаємо, на початку листопада Буданов прогнозував, що після поразки у війні влада в Москві може змінитися дуже швидко, проте ймовірність держперевороту в РФ зараз дуже мала.

Поразка Росії у війні

Радник Офісу президента Олексій Арестович переконаний у перемозі України та вважає, що Росія на сьогодні вже воює за ціну своєї поразки.

Арестович також прогнозує, що до лютого в Росії не залишиться нікого, хто б вірив у якісь перспективи війни, там зрозуміють, що з тріском програли цю "кампанію".

Щодо тривалості війни, то президент Володимир Зеленський сподівається, що все завершиться у найближчі місяці. За його словами, війна завершиться або коли Україна здобуде перемогу, або ж коли закінчення війни захоче Росія.

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