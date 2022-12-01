У лютому Росія зрозуміє, що з тріском програла війну: Арестович озвучив перспективи зимової фази боротьби

Взимку російська армія зробить останні рухи у спробі протриматися у війні проти України.
До лютого 2023 року в Росії не залишиться жодного, хто би вірив у які-небудь перспективи війни в Україні. В РФ зрозуміють, що з тріском програли цю "кампанію".
Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним.
"Вони (російські окупанти - ред.) будуть тепленькі. Не буде в Росії останнього ідіота вірнопідданого, який не розумітиме, що ця війна програна з тріском. Ці останні рухи за ілюзію, розтягування часу, за спробу кігтями зачепитися за крижану прірву, укладаючи тисячі життів заради цієї ілюзії, є "лебединою піснею" російської кампанії в Україні. Сама війна може тривати довго. Але не залишиться в Росії жодної людини, яка вірила б у перспективи цієї війни", - зазначив Арестович.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що РФ повинна припинити своє існування.
Напередодні також і Олексій Арестович висловив думку, що на Заході немає політика, який би зміг заявити про те, що знищить путінську Росію.
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