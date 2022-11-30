Зеленський: Путін не використовуватиме ядерну зброю у війні проти України

Ризик застосування диктатором ядерної зброї не є найбільшим страхом президента України.

Очільник Кремля Володимир Путін не використовуватиме ядерну зброю у війні проти України.

Про це заявив очільник України Володимир Зеленський, передає The New York Times.

Президент України пояснив, що ризик застосування Путіним ядерної зброї не є його найбільшим страхом і що це не повинно бути найбільшим страхом західних країн.

"Я не думаю, що він використовуватиме ядерну зброю. Це моя думка", - заявив президент.

Водночас демократичний Захід має бути більше стурбованим "експансіоністськими військовими амбіціями Путіна". Якщо російським окупантам вдасться захопити частину України, наступними можуть бути інші сусідні країни.

Додамо, що у Великій Британії заявили про нові масовані повітряні атаки по Україні.

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