Зеленський: Путін не використовуватиме ядерну зброю у війні проти України

Ризик застосування диктатором ядерної зброї не є найбільшим страхом президента України.
Очільник Кремля Володимир Путін не використовуватиме ядерну зброю у війні проти України.
Про це заявив очільник України Володимир Зеленський, передає The New York Times.
Президент України пояснив, що ризик застосування Путіним ядерної зброї не є його найбільшим страхом і що це не повинно бути найбільшим страхом західних країн.
"Я не думаю, що він використовуватиме ядерну зброю. Це моя думка", - заявив президент.
Водночас демократичний Захід має бути більше стурбованим "експансіоністськими військовими амбіціями Путіна". Якщо російським окупантам вдасться захопити частину України, наступними можуть бути інші сусідні країни.
Додамо, що у Великій Британії заявили про нові масовані повітряні атаки по Україні.
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