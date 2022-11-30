Біля Мелітополя знищено дві казарми окупантів - Федоров

Окупанти облаштували собі казарми в окупованих школі та будинку культури.

У ніч проти 30 листопада біля Мелітополя Запорізької області у двох населених пунктах було знищено казарми російських окупантів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров на своєму каналі в Telegram.

"Сьогодні вночі знищено дві казарми рашистів: захоплені школу в селі Ясне та будинок культури в селищі Мирне", - поінформував він.

Втрати ворога ще уточнюються.

Федоров зазначив, що українські бійці продовжують влучно бити по рашистах у тимчасово окупованих населених пунктах на півночі та північному сході Запорізької області.

Втрати РФ

У середу, 30 листопада, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк із посилання на Генштаб та ГУР заявив, що російська армія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила майже 200 тисяч військових, з них 90 тисяч убитими.

За минулу добу ЗСУ ліквідували 500 російських військових.

За словами генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, Росія від початку повномасштабного вторгнення до України значно виснажила запаси озброєння та боєприпасів, на поповнення їй знадобляться роки.

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