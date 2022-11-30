Зеленський відповів, коли закінчиться війна: є два варіанти

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться, коли Україна здобуде перемогу, або ж коли цього захоче Росія.

Про це глава держави сказав під час NYT DealBook Summit.

"Війна закінчиться тоді, коли ми переможемо. Або коли цього захоче Російська Федерація. Може статися так, що РФ захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка, і вона в ізоляції, і немає в неї партнерів у цьому питанні", – розповів Зеленський.

"Будемо вірити, що це закінчиться в найближчі місяці", – додав він.

На думку президента, після перемоги Україна житиме в ідеальному світі.

"Я вважаю, що після нашої перемоги буде більш-менш, принаймні для нас, ідеальний світ. Тому що ідеальний світ – коли немає воєн", – сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше заступник голови Міноборони України Володимир Гаврилов висловив думку, що війна закінчиться навесні 2023 року.

Цю заяву прокоментував голова Офісу президента Андрій Єрмак, який сказав, що війна навряд чи закінчиться навесні.

Водночас за оцінками очільника української розвідки Кирила Буданова, війна може закінчитися до літа 2023 року.

Радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що війна може закінчитися раніше, ніж ЗСУ все звільнять воєнним шляхом.

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