"Буду більш реалістичним": Єрмак оцінив можливість закінчення війни до весни

Війна в Україні, розпочата Російською Федерацією, навряд чи закінчиться навесні 2023 року.

Таку думку висловив очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі.

Єрмак уточнив, що він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресоркою Росією, але це точно станеться.

"Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, — це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним", - прокоментував Єрмак прогноз заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова, який допустив, що війна закінчиться навесні.

Керівник ОП також нагадав про те, що захисники України вже досягли значних успіхів на полі бою, зокрема, українські воїни звільнили від російських окупантів Херсон та просунулися на Харківському напрямку.

"Щодня, щохвилини ми робимо усе можливе, щоб наша спільна з партнерами перемога настала якомога швидше", - зауважив Єрмак.

Крім того, голова Офісу президента розповів, що Україна разом із союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит.

"Оскільки російські удари по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури, очевидно, продовжуватимуться, Україні вкрай необхідна ефективна протиракетна оборона. Мета полягає в тому, щоб побудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони України", - додав Єрмак.

Нагадаємо, радник Офісу президента України Олексій Арестович зробив новий прогноз щодо війни, заявивши, що в лютому-березні в Росії "зламається хребет". Арестович також прогнозує падіння путінського режиму в РФ.

Як повідомляв раніше президент Володимир Зеленський, Україна переможе у війні, якщо зможе вистояти цю зиму. За його словами, в РФ залишилася єдина реальна зброя – удари по енергетиці.

Тим часом аналітик енергетичних ринків Максим Білявський попередив, що період відключення електроенергії в Україні може зрости до шести-восьми годин за раз через масований ракетний обстріл РФ енергетичної інфраструктури.

Додамо, що к ерівник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що війна в Україні може закінчитися до літа 2023 року.

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