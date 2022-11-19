Крим можуть звільнити вже у грудні, а війна закінчиться навесні — прогноз Міноборони

Україна не припинить звільняти свої території навіть взимку, тому Крим може бути звільнений вже у грудні, кажуть у Міноборони.

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що Україна може звільнити Крим вже до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться до весни.

Про це він сказав у інтерв’ю Sky News.

Володимир Гаврилов, генерал-майор у відставці, заявив, що Україна не припинить йти до перемоги.

"Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли", — наголосив Гаврилов.

Заступник міністра оборони наголосив, що повернення Криму до України є лише питанням часу, "і, звісно, ми хотіли б досягти цього якнайшвидше".

За його словами, цьому можуть посприяти зміна ситуації всередині Росії, наприклад, раптовий крах режиму Путіна

"Я думаю, що Росія може зіткнутися з "чорним лебедем" у своїй країні, всередині Росії, і це може сприяти нашому успіху з Кримом", - сказав заступник міністра.

Однак військовий варіант розвитку подій "з якимось поєднанням сил, ресурсів і ще чогось" також існує.

"Ми можемо зайти в Крим, наприклад, до кінця грудня. Можливо. Не виключено, що так і буде", заявив Гаврилов.

Він переконаний, що українські війська продовжать воювати взимку, використовуючи свій потенціал, незважаючи на суворі умови, низькі температури та виснаження.

Нагадаємо, к ерівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року.

Тим часом президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що не знає, коли закінчиться війна в країні. Глава держави наголосив, що військово-політичне керівництво обирає те, як саме закінчити війну, а не часові межі її завершення.

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