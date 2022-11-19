Крим можуть звільнити вже у грудні, а війна закінчиться навесні — прогноз Міноборони

Україна не припинить звільняти свої території навіть взимку, тому Крим може бути звільнений вже у грудні, кажуть у Міноборони.
Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що Україна може звільнити Крим вже до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться до весни.
Про це він сказав у інтерв’ю Sky News.
Володимир Гаврилов, генерал-майор у відставці, заявив, що Україна не припинить йти до перемоги.
"Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли", — наголосив Гаврилов.
Заступник міністра оборони наголосив, що повернення Криму до України є лише питанням часу, "і, звісно, ми хотіли б досягти цього якнайшвидше".
За його словами, цьому можуть посприяти зміна ситуації всередині Росії, наприклад, раптовий крах режиму Путіна
"Я думаю, що Росія може зіткнутися з "чорним лебедем" у своїй країні, всередині Росії, і це може сприяти нашому успіху з Кримом", - сказав заступник міністра.
Однак військовий варіант розвитку подій "з якимось поєднанням сил, ресурсів і ще чогось" також існує.
"Ми можемо зайти в Крим, наприклад, до кінця грудня. Можливо. Не виключено, що так і буде", заявив Гаврилов.
Він переконаний, що українські війська продовжать воювати взимку, використовуючи свій потенціал, незважаючи на суворі умови, низькі температури та виснаження.
Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року.
Тим часом президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що не знає, коли закінчиться війна в країні. Глава держави наголосив, що військово-політичне керівництво обирає те, як саме закінчити війну, а не часові межі її завершення.
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