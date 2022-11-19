"Жест зневаги": український посол прокоментував відмову Путіна їхати на саміт G20

У перший день заходу РФ завдала ракетного удару по Україні.

Російський президент-диктатор Володимир Путін своєю відмовою приїхати на саміт G20 на Балі свою зневагу цивілізованому світові.

Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів посол України в Індонезії Василь Гамянін.

Перш за все Кремль проігнорував Індонезія, яка головувала. За словами посла, масований ракетний обстріл України 15 листопада (у перший день саміту - Ред.) є сигналом московського режиму всьому світу.

"Всі такі ракетні історії готуються заздалегідь, але можуть корегуватися у часі на добу-дві. Росіяни показали, що абсолютно плювати хотіли на їхні зусилля, миротворчі дії та спроби зупинити війну. І початком цього сигналу був не ракетний удар, який став лише увінчанням цієї позиції, а відмова Путіна приїхати на саміт. Це був безпідставний жест зневаги до тих, хто його запрошував. А ще більшим жестом зневаги стало те, що він навіть не виступив хоча б онлайн, для чого точно можна було би знайти можливість", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, Путін відмовився їхати на захід. Делегацію РФ очолив міністр закордонних справ Сергій Лавров. Російського мінстра проігнорували учасники саміту, крім, КНР. Російський міністр зустрівся лише з одним дипломатом - з колегою з Китаю Ван Ї.

Щобільше - 15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили понад 90 ракет - найбільше від початку війни, 24 лютого.

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