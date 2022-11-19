"Жест пренебрежения": украинский посол прокомментировал отказ Путина ехать на саммит G20

В первый день мероприятия РФ нанесла ракетный удар по Украине.

Российский президент-диктатор Владимир Путин своим отказом приехать на саммит G20 на Бали свое пренебрежение к цивилизованному миру.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал посол Украины в Индонезии Василий Гамянин.

Прежде всего Кремль проигнорировал председательствовавшую Индонезию. По словам посла, массированный ракетный обстрел Украины 15 ноября (в первый день саммита – Ред.) является сигналом московского режима всему миру.

"Все такие ракетные истории готовятся заранее, но могут корректироваться во времени на сутки-две. Россияне показали, что абсолютно плевать хотели на их усилия, миротворческие действия и попытки остановить войну. И началом этого сигнала был не ракетный удар, ставший лишь увенчанием этой позиции, а отказ Путина приехать на саммит. Это был безосновательный жест пренебрежения к тем, кто его приглашал. А еще большим жестом пренебрежения стало то, что он даже не выступил хотя бы онлайн, для чего точно можно было бы найти возможность", — подчеркнул он. дипломат.

Напомним, Путин отказался ехать на мероприятие. Делегацию РФ возглавил Министр иностранных дел Сергей Лавров. Российского министра проигнорировали участники саммита, кроме КНР. Российский министр встретился только с одним дипломатом – с коллегой из Китая Ван Й.

Больше — 15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Кафиры выпустили более 90 ракет — больше всего с начала войны, 24 февраля.

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