Коля Серга довел до слез мощным стихотворением о Херсоне, которое прочитал в освобожденном городе

Украинский певец Коля Серга, который с начала полномасштабной войны РФ против Украины пошел защищать нашу страну в рядах ВСУ, представил свое новое мощное стихотворение.

Его исполнитель прочитал в центре освобожденного от российских оккупантов Херсона, куда приехал вместе с другими военными "Культурного десанта". Как признался Серга, эти авторские строки он написал восемь месяцев назад и знал, что когда-нибудь обязательно прочтет их в освобожденном украинском городе:

"Я написал это стихотворение в апреле. С него началось общение с храбрецами, которые рискуя своей жизнью, присылали информацию о расположении, перемещении и количестве врага. Я знал, что настанет день и это стихотворение я буду рассказывать уже в освобожденном Херсоне. Для свободных херсонцев. Этот день настал", — подписал видео с декламацией стихотворения Коля.

Поклонники артиста признались, что эти строки расторгали их до слез: "просто мурашки по коже и слезы из глаз. Спасибо за ваше творчество!", "Это стихотворение, как и другие, классное, оно с пророчеством", "Дай Бог услышать такие стихи чем поскорее и на других временно оккупированных территориях", "Стихотворение до слез. Спасибо херсонцам за то, что сохранили Украину в Херсоне".

Напомним, месяц назад Коля Серга поделился еще одним своим эмоциональным стихом, в котором предсказал будущее причастных к войне россиян.

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