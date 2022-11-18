Маша Полякова впервые за долгое время встретилась с отцом за границей

Дочь певицы и тренера "Голосу країни-12" Оли Поляковой Мария Полякова поделилась кадрами встречи со своим отцом Вадимом.

В сторис своей страницы в Instagram девушка разместила несколько редких кадров с родным человеком. Как сообщила Маша, отец приехал к ней в столицу Великобритании Лондон, где она живет и учится.

Маша Полякова с отцом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Как призналась Полякова-младшая, у них с отцом было мало времени, только час, поэтому они не теряли этого часа и отправились сразу в лондонский паб, где выпили пива и пообщались.

Маша Полякова с отцом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Отметим, что с началом полномасштабной войны Оля Полякова с двумя дочерьми уехала во Францию. Муж артистки Вадим остался в Украине и пошел в терроборону. Ранее Полякова признавалась, что в начале российского вторжения пыталась уговорить пограничников выпустить ее мужа из Украины – надеялась, что поможет ее звездность. Но работники госпогранслужбы отказали исполнительнице и посоветовали ей попрощаться с любимым.

Вскоре Полякова рассказала, что ее муж все же уезжал за границу, впрочем, был там недолго и имел для этого необходимые разрешения.

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