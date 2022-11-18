Ожидаем два транша на млрд евро: Зеленский – об успешной встрече с вице-президентом Еврокомиссии

Транши поступят в этом году: в ноябре и декабре.

В пятницу, 18 ноября, украинский президент Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, который находился с визитом в Киеве. По итогам переговоров договорились о двух траншах макрофина.

Об этом глава государства сообщил в традиционном видеообращении к украинцам 18 ноября.

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"Говорили с ним в частности об энергетике. Также подробно обсудили финансовое сотрудничество между Украиной и Евросоюзом, потребности нашего государства в финансировании до конца года и в следующем году. Ожидаем в этом году два транша макрофина — 2,5 млрд евро еще в ноябре и 0, 5 млрд евро в начале декабря. Обсудили и новые санкции против России, которые могут быть введены на европейском уровне", — рассказал политик.

Кроме того, Зеленский пообщался со студенческим сообществом Ирландии. Во время выступления лидер Украины обратился к ирландцам с двумя просьбами. Первое – продвигать на общеевропейском уровне необходимость ужесточать санкции против России. Второе – помогать нам распространять правду о событиях в Украине и российском терроре.

Также украинский президент обратился к участникам форума безопасности в канадском Галифаксе. Он сообщил, что во время выступления "еще раз представил украинскую формулу мира и пригласил Канаду и других наших партнеров избрать для себя такой компонент формулы мира, в котором они могут проявить свое лидерство максимально".

"Именно в этом и есть смысл того, как мы излагаем наши предложения по восстановлению мира. Мы их разложили на элементы — то, из чего состоит российская агрессия. И делаем все, чтобы обезвредить каждый из этих элементов и чтобы обезвредить агрессора. ежедневно получаю очень положительный фидбек в мире на этот наш подход – ведущие лидеры поддерживают украинскую конструктивность. И я верю, что нам удастся реализовать нашу формулу мира", — подытожил он.

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