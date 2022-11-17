В ВСУ рассказали, где состоится решающая для Украины битва

По мнению Егора Фирсова, решающими будут события именно на Донецком направлении.

В Донецкой области состоится решающая для Украины битва.

Такое мнение высказал общественный деятель, военный 109-й бригады ТРО Егор Фирсов в соцсетях.

По словам Фирсова, воюющего в Донецкой области, у военных есть приказ от старшего командования, что ситуацию в регионе могут комментировать только лица, уполномоченные на это. Поэтому детали он не может разглашать

"Скажу только одно – Бахмут продолжает быть под контролем ВСУ. Запасайтесь силами, потому что следующее время для нас будет решающим – именно на Донецком направлении, по моему мнению, будет происходить решающая битва", – считает Фирсов.

Самое тяжелое направление на фронте

Напомним, Бахмутское и Авдеевское направления остаются одними из самых трудных, где ведутся боевые действия.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, особенно тяжело украинским защитникам возле Угледара и Павловки и на линии Бахмут-Соледар.

В ВСУ сообщили, что Россия теряет на Донетчине батальон каждый день. В телефонном разговоре родным, который перехватила наша разведка, один мобилизованный рассказал, как "кадыровцы" не позволяют россиянам оставлять позиции.

Президент Зеленский назвал Донбасс "эпицентром крупнейшего безумия РФ".

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