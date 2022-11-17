У ЗСУ розповіли, де відбудеться вирішальна для України битва

На думку Єгора Фірсова, вирішальним будуть події саме на Донецькому напрямку.

На Донеччині відбудеться вирішальна для України битва.

Таку думку висловив громадський діяч, військовий 109-ї бригади ТрО Єгор Фірсов у соцмережах.

За словами Фірсова, який воює на Донеччині, у військових є наказ від старшого командування, що ситуацію в регіоні можуть комнентувати лише особи, уповноважені на це. Тому деталі він не може розголошувати

"Скажу лише одне – Бахмут продовжує бути під контролем ЗСУ. Запасайтеся силами, тому що наступний час для нас буде вирішальним – саме на Донецькому напрямку, на мою думку, відбуватиметься вирішальна битва", – вважає Фірсов.

Найважчий напрямок на фронті

Нагадаємо,Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються одними із найважчих, де ведуться бойові дії.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, особливо важко українським захисникам біля Вугледара і Павлівки і на лінії Бахмут-Соледар.

У ЗСУ повідомили, що Росія втрачає на Донеччині до батальйону щодня. У телефонній розмові рідним, яку перехопила наша розвідка, один мобілізований розповів, як "кадирівці" не дозволяють росіянам залишати позиції.

Президент Зеленський назвав Донеччину "епіцентром найбільшого божевілля РФ".

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