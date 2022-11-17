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У ЗСУ розповіли, де відбудеться вирішальна для України битва

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У ЗСУ розповіли, де відбудеться вирішальна для України битва

Фото: Павло Кириленко/Facebook

На думку Єгора Фірсова, вирішальним будуть події саме на Донецькому напрямку.

На Донеччині відбудеться вирішальна для України битва.

Таку думку висловив громадський діяч, військовий 109-ї бригади ТрО Єгор Фірсов у соцмережах.

За словами Фірсова, який воює на Донеччині, у військових є наказ від старшого командування, що ситуацію в регіоні можуть комнентувати лише особи, уповноважені на це. Тому деталі він не може розголошувати

"Скажу лише одне – Бахмут продовжує бути під контролем ЗСУ. Запасайтеся силами, тому що наступний час для нас буде вирішальним – саме на Донецькому напрямку, на мою думку, відбуватиметься вирішальна битва", – вважає Фірсов.

@firsovyegor

16.11.2022 про ситуацію по Донецькому напрямку

♬ оригінальний звук - Єгор Фірсов

Найважчий напрямок на фронті

Нагадаємо,Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються одними із найважчих, де ведуться бойові дії.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, особливо важко українським захисникам біля Вугледара і Павлівки і на лінії Бахмут-Соледар.

У ЗСУ повідомили, що Росія втрачає на Донеччині до батальйону щодня. У телефонній розмові рідним, яку перехопила наша розвідка, один мобілізований розповів, як "кадирівці" не дозволяють росіянам залишати позиції.

Президент Зеленський назвав Донеччину "епіцентром найбільшого божевілля РФ".

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Дата публікації
Перегляди
3
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