Із величезним відривом: обраного нового президента НОК України

Вадим Гутцайт змінив на посаді Сергія Бубку, який очолював Національний олімпійський комітет від 2005 року.

У четверт, 17 листопада, відбулися вибори президента Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Новим очільником організації обрано міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

За нього віддали свої голоси 123 делегати Генеральної Асамблеї НОКу. Друге місце на виборах посів борець-депутат Жан Беленюк, набравши 22 голоси.

Третій претендент на посаду очільника олімпійського спорту України - директор директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський набрав лише 2 голоси, повідомляє АСЖУ.

Ще одна кандидатка на посаду президента НОК України – олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Білосюк за тиждень до виборів зняла свою кандидатуру на користь Беленюка.

Нагадаємо, від 2005 року НОК України незмінно очолював олімпійський чемпіон Сергій Бубка. На цих виборах він вирішив не висувати своєї кандидатури.

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