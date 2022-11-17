С огромным отрывом: избран новый президент НОК Украины

Вадим Гутцайт сменил на посту Сергея Бубку, который возглавлял Национальный олимпийский комитет с 2005 года.

В четверг, 17 ноября, прошли выборы президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Новым руководителем организации избран министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

За него отдали свои голоса 123 делегата Генеральной Ассамблеи НОК. Второе место на выборах занял борец-депутат Жан Беленюк, набрав 22 голоса.

Третий претендент на должность главы олимпийского спорта Украины – директор директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский набрал всего 2 голоса, сообщает АСЖУ.

Еще одна кандидатка на пост президента НОК Украины – олимпийская чемпионка по биатлону Елена Билосюк за неделю до выборов сняла свою кандидатуру в пользу Беленюка.

Напомним, с 2005 года НОК Украины неизменно возглавлял олимпийский чемпион Сергей Бубка. На этих выборах он решил не выдвигать свою кандидатуру.

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