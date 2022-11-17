Данилов объяснил, почему России не стоит уничтожать энергетическую систему Украины

Секретарь СНБО потроил деятелей кремлевского режима: Пескова, Пригожина и Кириенко.
России не стоит уничтожать энергетическую систему Украины. Поскольку деятелям кремлевского режима - Пескову, Пригожину, Кириенко и другим - следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и свет.
Об этом написал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в Facebook.
"России не стоит пытаться уничтожить украинскую энергетическую систему. Объясню почему. Для пескова, пригожина и других кириенок – деятелей кремлевского режима – единственный шанс провести остаток жизни в безопасности – это воспользоваться возможностями украинской пенитенциарной системы, которая с радостью их примет и давно с нетерпением ждет. В связи с этим им следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и свет", — отметил Данилов не без сарказма.
Секретарь СНБО порекомендовал вышеупомянутым деятелям кремлевского режима внимательно изучить инструкции и рекомендации проекта "Хочу жить".
Напомним, в результате российских ракетных ударов энергосистема Украины испытала беспрецедентные разрушения и именно для этого необходимы стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии.
Отметим, период отключения электроэнергии в Украине может возрасти вдвое – до шести-восьми часов за раз из-за вражеских атак.
Читайте также: