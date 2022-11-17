Де атакують ЗСУ і що роблять окупанти: з’явилася нова мапа війни в Україні

Запеклі бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки, Павлівки та Вугледара.

ЗСУ продовжують атаки на сході України 17 листопада після вдалого контрнаступу на Херсонщині, а російські війська штурмують українські позиції на Донеччині.

Про це свідчать дані на мапі бойових дій від британського Міноборони.

Згідно з мапою, українські військові проводять наступальні дії на сході Харківщини та на заході Луганщини. Захисники України рухаються у напрямку Сватове-Кремінна.

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На Донеччині фіксуються запеклі бої в районі Бахмута, Авдіївки, Павлівки та Вугледара. Російська армія посилюєштурми, щоб прорвати українську оборону. Проте ЗСУ стримують удари окупантів.

Лінія фронту на Херсонщині та Запоріжжі наразі залишається сталою. Проте російські загарбники обстрілюють прифронтові та деокуповані населені пункти.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 Nov 2022.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/sHgEHeK9tt



#StandWithUkraine pic.twitter.com/zzfjJu3uU0 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 17, 2022

Що ще відбувається на фронті в Україні

Російські війська 16 листопада пішли в атаку під Гуляйполем на Запоріжжі, повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович. Він зазначив, що це може бути досить небезпечним для ЗСУ.

Арестович також повідомив, що окупанти наступають у напрямках Вугледара, Павлівки, по всій території від Мар'їнки до Горлівки і Майорська, а також від Соледара і до Кремінної. Українські війська там обороняються.

Американські аналітики повідомили, що ЗСУ продовжують контрнаступ у напрямку Сватового та Кремінної і намагаються відрізати окупантів від доріг та залізниці.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за 16 листопада підрозділи Сил оборони відбили атаки в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

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