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Где атакуют ВСУ и что делают оккупанты: появилась новая карта войны в Украине

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Где атакуют ВСУ и что делают оккупанты: появилась новая карта войны в Украине

Фото: Getty Images

Ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки, Павловки и Угледара.

ВСУ продолжают атаки на востоке Украины 17 ноября после удачного контрнаступления в Херсонской области, а российские войска штурмуют украинские позиции в Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные на карте боевых действий от британского Минобороны.

Согласно карте, украинские военные проводят наступательные действия на востоке Харьковщины и на западе Луганщины. Защитники Украины двигаются в направлении Сватово-Кременная.

В Донецкой области фиксируются ожесточенные бои в районе Бахмута, Авдеевки, Павловки и Угледара. Российская армия усиливает штурмы, чтобы прорвать украинскую оборону. Однако ВСУ сдерживают удары оккупантов.

Линия фронта на Херсонщине и Запорожье пока остается постоянной. Однако российские захватчики обстреливают прифронтовые и деоккупированные населенные пункты.

Что еще происходит на фронте в Украине

Российские войска 16 ноября пошли в атаку под Гуляйполем на Запорожье, сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович. Он отметил, что это может быть достаточно опасным для ВСУ.

Арестович также сообщил, что оккупанты наступают в направлениях Угледара, Павловки, по всей территории от Марьинки до Горловки и Майорска, а также от Соледара и до Кременной. Украинские войска там обороняются.

Американские аналитики сообщили, что ВСУ продолжают контрнаступление в направлении Сватового и Кременной и пытаются отрезать оккупантов от дорог и железной дороги.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за 16 ноября подразделения Сил обороны отразили атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
2573
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