"Хук левой": эксперт объяснил, как можно освободить от оккупантов Запорожскую область

Если ВСУ попытаются пересечь Днепр, то могут понести значительные потери и, в конце концов, неудачу, считает эксперт.

Эксперт Дэвид Эк считает, что было бы логичнее наступать на левобережье через Днепр.

Об ожидаемом ударе украинцев по российским позициям со стороны Запорожья пишет Forbes.

"Широкая река раньше была проблемой россиян, а теперь она их защищает. Если ВСУ попытаются пересечь Днепр, то могут понести значительные потери и, в конце концов, неудачу", — предполагает Экс, приводя в пример сложную и длительную борьбу за более узкий Ингулец на правобережье Херсонщины .

Поэтому лучшим способом наступать дальше был бы "хук левой" в направлении Мелитополя, что разбило бы российскую группировку на две части и уничтожило бы несколько важных магистралей поставки пушечного мяса и оружия, считает Эк.

"Впрочем, имея несколько сот современных танков, россиян оттуда можно будет выбить", — пишет Экс.

Лучшие и опытные украинские группировки — 92 и 93 механизированные бригады, а также 128 горная бригада — привлечены на восточном и южном участках фронта. Экс не исключил, что уже зимой линия фронта на Запорожье существенно изменится.

Ситуация в Запорожье

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские войска пошли в атаку под Гуляйполем в Запорожье.

Военный эксперт Роман Свитан анонсировал, что после деоккупации Херсонщины ВСУ могут начать наступление по всей линии Запорожья, чтобы выйти на побережье Азовского моря.

Еще один военный эксперт Юрий Федоров заявил о возможном предстоящем прорыве ВСУ в Запорожской области.

А военный эксперт Олег Жданов сообщил о существенном усилении российских войск в Запорожском направлении, где основные силы размещены в районе Мелитополя. По словам Жданова, это уже создает проблемы в Запорожском направлении.

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