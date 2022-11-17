"Тревога" началась в 07:31.
В четверг, 17 ноября, в Днепре во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты "Громадського".
"В Днепре слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
Сообщается о минимум четырех взрывах. Местные власти пока не давали официальных комментариев о ситуации.
Следует отметить, что местные жители в Сети сообщают о перебоях с электроэнергией.
К слову, в Днепре "тревога" началась в 07:31. По состоянию на 09.02 она продолжается. Глава облсовета Николай Лукашук предупреждал об угрозе ракетного удара по региону.
Напомним, в Украине утром в четверг, 17 ноября, была объявлена масштабная воздушная тревога. Сначала покраснели южные и восточные регионы. Впоследствии опасность распространилась по всей стране.
В частности, во время тревоги в Киеве и области раздались взрывы. Сообщается о работе ПВО.
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