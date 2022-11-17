Арестович подтвердил, что Украина взорвала некоторые мосты на границе с Беларусью

Советник офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что украинские защитники действительно взорвали некоторые мосты на границе с Беларусью.

Об этом он заявил в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович заверил, что угроза вторжения оккупантов со стороны Беларуси не увеличилась.

"Нет большого накопления войск. Численность (российской группировки в Беларуси. – Ред.) радикально не меняется. Оно пополняется, но очень медленно. Еще вопрос: те войска, которые там тренируются на полигонах, отправят для нападения на Украину с севера или перебросят на Донетчину. Ответа нет. 10 тысяч (российских солдат в Беларуси. – Ред.) – это очень мало для вторжения. Надо хотя бы 20-25 тыс.", – пояснил Арестович.

По словам советника ОП, украинские защитники принимают меры обороны заранее, ведь "никто не хочет повторять ошибки начала войны".

"В начале войны подрыв мостов означал бы, что Украина провоцирует войну. А сейчас война уже продолжается. И это же наши мосты, на нашей территории. Если они нам хотят отомстить, пусть взрывают мосты на своей территории", — говорит он.

Арестович уверен, что Лукашенко до последнего будет "выкручиваться", чтобы не вступить в войну.

Отметим, что 16 ноября пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Украина подрывает мосты на границе.

"Практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны… Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении", — посетовал представитель марионеточного режима Лукашенко.

Возможно ли новое наступление из Беларуси

Ранее президент Владимир Зеленский оценил вероятность нового наступления из Беларуси. По его мнению, желания воевать у белорусов нет.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что Путин может готовить наступление на Ровенскую АЭС с территории Беларуси.

Британский военный эксперт, полковник Глен Грант отметил, что армия Беларуси очень слаба, у нее нет должной подготовки и многие ее оборудование уже передано России.

То, что режим Лукашенко отправляет в помощь диктатору Путин военную технику и оружие, заметила и белорусская мониторинговая группа "Белорусский Гаюн". Так, из Беларуси в оккупированные Донецк и Луганск отправили танки и "Уралы", снятые со складов хранения.

Аналитик белорусского Института стратегических исследований Вадим Можейко подтвердил, что Россия вывозит, а не завозит военную технику из Беларуси.