Армия Беларуси неспособна напасть – британский военный эксперт

По мнению Глена Гранта, ответ на вопрос о наступлении с севера — в руках Зеленского.

Армия Беларуси – очень слабая, у нее нет должной подготовки, и много ее оборудования уже передано России.

Об этом сказал британский военный эксперт, полковник Глен Грант в эфире "Эспрессо".

"Белорусская армия очень слабая с головы. У нее нет должной подготовки, и много ее оборудования уже передано России. Это не та армия, которая действительно может напасть. И все же это не значит, что их не могут заставить это сделать", — заявил он.

По мнению Гранта, ответ на вопрос о наступлении с севера — в руках Зеленского.

"Он должен убедиться, что политически вся белорусская система, ее правительство понимают, что если Беларусь пересечет границу с Украиной, то все — Украина вторгнется в Беларусь и освободит ее от тех, кто у власти. Мы должны четко дать им понять, что перехода границы не должно быть, что для них это не под силу, ведь у них недостаточно войск, чтобы это сделать разумно. Так что если же они нападут, то будет гораздо больше смертей как со стороны россиян, так и со стороны белорусов, и я не думаю, что белорусские солдаты вообще хотят воевать с вами, на самом деле я уверен, что этого они не хотят", — подытожил эксперт.

Напомним, в Генштабе ВСУ отметили, что в случае повторного наступления из Беларуси начнется массированное огневое поражение врага. В оборону Украины будут задействованы подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Ракетных войск и артиллерии. Враг несет огромные потери.

ВСУ обратились к белорусским и российским войскам с призывом не участвовать в войне России против Украины. В качестве альтернативы белорусам предложили свободу или жилье в военных городках.

Беларусь оккупирована с 2020 года: военные не хотят воевать

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