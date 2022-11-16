Зеленский оценил вероятность нового наступления из Беларуси

И разведка, и журналисты фиксируют увеличение количества военных, но желания воевать у белорусов нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смысла в наступлении на территорию нашего государства у белорусов нет, а желания в обществе – "точно нет".

Таким утверждением украинский лидер отреагировал на вопрос о возможном новом наступлении из Беларуси во время пресс-конференции с представителями СМИ в среду, 16 ноября.

Зеленский отметил, что после ракетных ударов, наносимых войсками РФ с территории страны-сателлита, никаких контактов с минобороны Беларуси нет.

“У нас однажды был разговор с самого начала, когда они передавали сигналы относительно встреч. После этого контактов нет”, — сообщил он.

По словам главы государства, и журналисты, и украинская разведка фиксируют увеличение количества военных на территории Беларуси, но на сегодняшний день реальной угрозы их наступления не существует.

“Мы считаем, что на сегодняшний день у белорусов нет смысла в наступлении на территорию нашего государства. А желания общества — точно нет", — резюмировал он.

Зеленский добавил, что часть работы украинской власти состоит именно в том, чтобы "кого-то в чем-то убеждать и не открывать много фронтов для нашего государства".

Напомним, ранее британский военный эксперт, полковник Глен Грант отметил, что армия Беларуси очень слаба, у нее нет должной подготовки, и много ее оборудования уже передано России.

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