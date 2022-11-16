"Вагнеровцы" казнили по меньшей мере 40 завербованных зэков: за какие "проступки" убивают на фронте

Российские правозащитники подсчитали, что ЧВК "Вагнер" завербовала 30-35 тысяч заключенных в колониях РФ.

Боевики ЧВК "Вагнера" ​​казнили не только Евгения Нужина, которого обменяли из украинского плена, а не менее 40 участников войны с Украиной.

Об этом рассказала российская правозащитница, глава правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова в интервью телеграммам канала "МО".

По ее словам, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин откровенно обещал внесудебные казни и не скрывает этого. Языком вагнеровцев это называется "обнулить человека".

Романова отмечает, что "вагнеровцы" казнят своих же боевиков за такие "вины" на фронте:

Дезертирство;

Попытку сдачи в плен;

Мародерство;

Злоупотребление алкоголем или наркотиками;

"Половые связи".

"Только подтвержденных случаев военного самосуда уже около 40. И ничего им за это не будет. Любой ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) по любым запросам [о судьбе зэка] отвечает, что это государственная тайна", – говорит правозащитница.

По ее информации, ЧВК вербует зэков уже в Сибири, многих из них на фронт отправляют принудительно.

Романова зачитала письмо матери осужденного: "...Я не дала согласия на вербовку. Позвонила по телефону заместителю начальника колонии и пригрозила, что в суд подам. Меня "вагнеровцы" два дня терроризировали звонками".

Женщине угрожали, что сын в любом случае окажется на фронте, но на самых плохих условиях.

Российские правозащитники подсчитали, что ЧВК "Вагнер" завербовала 30-35 тысяч заключенных в колониях РФ.

История со казнью завербованного зека

Напомним, что российские Telegram-каналы распространили видео казни завербованного зека Евгения Нужина. Известно, что его забрали из тюрьмы и отправили на войну в составе ЧВК "Вагнер".

Нужин попал в плен и даже дал интервью украинскому журналисту, в котором выразил желание присоединиться к легиону "Свобода России".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Нужин согласился на обмен добровольно.

Он попал в руки своих бывших "коллег". Оккупанты жестоко разбили ему голову кувалдой якобы за "измену" и выложили это видео в Сеть.

Владелец ЧВК "Вагнер", олигарх Евгений Пригожин не стал отрицать причастность своего формирования к смертной казни, цинично прибавив, мол "собаке — собачья смерть".

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что Нужин якобы не прошел проверку на детекторе лжи для вступления в легион "Свобода России". По его словам, зека вернули в Россию как разоблаченного шпиона.

Украинский журналист Владимир Золкин, записывающий интервью с российскими военнопленными, рассказал, что этот мужчина отсидел более 20 лет в тюрьме, в том числе за убийство и попытку побега. Поэтому принимать его в легион "Свобода России" и давать оружие, чтобы воевать против РФ, было бы глупо. Не исключено, что зек мог вернуть ее против украинских военных или убежать и убивать гражданских.

Кроме того, в плен в соцсетях Нужин публиковал антиукраинские материалы.

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков отказался комментировать видео казни Нужина.

Советник офиса президента Алексей Арестович пояснил, что Россия пытается переложить ответственность за публичную расправу на Украину. Он убежден, что вины украинской стороны в этом убийстве нет.