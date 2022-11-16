С серьгами-гвоздями и в жакете с колосьями: Елена Зеленская на ивенте в Киеве

Сегодня, в Международный день толерантности, Елена Зеленская представила в Киеве печатный "Справочник безбарьерности" – это первое руководство по корректной коммуникации. Он доступен людям с нарушениями зрения.

В Instagram первая леди опубликовала фотографии и видео с мероприятия.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Слова имеют значение. Как сказать корректно: "человек с протезом" или "без руки"? Уверен, что на этом месте все мы задумаемся. Как предложить помощь человеку с инвалидностью? Корректно ли брать под руку незрячего человека, когда сопровождаете его?" – написала первая леди в посте.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В руководстве можно найти информацию, как правильно обращаться к человеку, имеющему инвалидность, и способы устранить преграды перед этим человеком, чтобы он мог получить достойное отношение, работу, оплату и достойные возможности. Это называется безбарьерностью.

"Борьба, которую ведет сегодня наша страна – не только за свободу. Она за смыслы. За этику. За толерантность и взаимную поддержку. За уважение и ценность каждого. Пусть это начнется с каждого из нас", — добавила Зеленская.

На ивенте Елена предстала в деловом образе. На ней был светло-бежевый топ и черный костюм, состоявший из прямых широких брюк и жакета, на котором вышиты колосья пшеницы.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Наряд первая леди дополнила черными туфлями на низком каблуке, укладкой с боковым пробором, нежным макияжем, лаконичными золотыми серьгами-гвоздями и деликатным браслетом.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, а на Web Summit 2022 в Лиссабоне Зеленская появилась в стильном светлом костюме, состоявшем из брюк-палаццо и жакета-рубашки с накладными карманами и клапанами. На талии у нее был пояс на пуговицах.

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