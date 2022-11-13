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В РФ жестоко казнили зэка-"вагнеровца": голову разбили кувалдой

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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В РФ жестоко казнили зэка-"вагнеровца": голову разбили кувалдой

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не стал отрицать причастность своего формирования к смертной казни.

Российские Telegram-каналы распространили видео казни завербованного зека, воевавшего в составе незаконного вооруженного формирования ППК "Вагнера".

На видео сообщают, что речь идет об заключенном Рязанской ВК-3, "вагнеровце" Евгении Нужине. Мужчину забрали из колонии и отправили на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера".

В сентябре заключенный решил сдаться в украинский плен. Затем он дал интервью украинскому журналисту, где критиковал режим Путина и заявлял о желании воевать на стороне Украины.

"Я решил сдаться еще давно. Здесь есть российский легион (легион "Свобода России" — ред), они призывали, чтобы приезжали. А потом, когда вот эта заваруха (вербовка — ред) началась, я для себя решил, что когда приеду — точно сдамся. И постараюсь туда (в легион "Свобода России" — ред) попасть", — говорил он украинскому журналисту.

Экс-заключенный отмечал, что не может воевать против украинцев, ведь здесь живут его сестра и дядя.

Также он рассказывал, как на фронте командование просто расстреливает завербованных зеков, осмеливающихся что-либо возразить. Нужин был осужден на 24 года лишения свободы за убийство человека, а позже получил еще четыре года за неудачный побег.

На видео, распространяемом российскими телеграммами-каналами, Нужин утверждает, что находился в Киеве, однако его похитили 11 ноября. По словам "вагнеровца", он потерял сознание и пришел в себя уже в подвале. После этого мужчину жестоко казнят, разбивая голову кувалдой.

Российский анонимный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что Нужина якобы отдали россиянам в рамках обмена пленными.

Владелец ЧВК "Вагнер", олигарх Евгений Пригожин не стал отрицать причастность своего формирования к смертной казни.

"Что касается кувалды, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало", — сказал олигарх.

Напомним, что на освобожденной территории Херсонской области стали находить тела казненных гражданских.

В августе стало известно о кастрации украинского бойца российскими солдатами. ТСН.ua собрал все, что известно об этом факте неслыханной бесчеловечной жестокости захватчиков.

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Дата публикации
Просмотры
3240
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