Казнь "вагнеровца" кувалдой: спикер Путина заявил, что это — "не их дело"

У Путина открестились от скандала с жестокой публичной казнью "вагнеровца" своими же "коллегами".

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков отказался комментировать видео казни кувалдой заключенного Евгения Нужина, опубликованное в Сети.

Об этом пишет российский "Интерфакс".

"Нет никакого комментария. Мы не знаем, что это насколько это соответствует действительности. Это не наше дело", — сказал Песков.

В то же время, по информации российского Телеграмм-канала "Generallsvr", председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрикн якобы позвонил владельцу ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину с требованием объяснить, почему видео казни попало в информационное поле.

"После вопросов Бастрикина Пригожин сказал: "Иди на х*й! Больше мне не звони", — убеждают в Телеграмм-канале, хотя подтверждения такой информации, конечно, нет.

История со казнью завербованного зека

Напомним, что российские Telegram-каналы распространили видео казни завербованного зека Евгения Нужина, воевавшего в составе ЧВК "Вагнера". Известно, что ранее он был в плену и даже дал интервью украинскому журналисту, в котором выразил желание присоединиться к легиону "Свобода России".

Как именно Нужин попал обратно в РФ, пока точно неизвестно. Предполагается, что его вернули в рамках обмена. Оккупанты разбили ему голову кувалдой якобы за "измену" и выложили жестокое видео в Сеть.

Владелец ПИК "Вагнер", олигарх Евгений Пригожин не стал отрицать причастность своего формирования к смертной казни, цинично добавив, мол "собаке — собачья смерть".

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что Нужин якобы не прошел проверку на детекторе лжи для вступления в легион "Свобода России". По его словам, зека вернули в Россию как разоблаченного шпиона.

Украинский журналист Владимир Золкин, записывающий интервью с российскими военнопленными, добавил, что Нужин не был участником государственной программы "Хочу жить", которая дает россиянам возможность добровольно сдаваться в плен. По информации Золкина, этот мужчина отсидел более 20 лет в тюрьме, в том числе за убийство и попытку побега. Поэтому давать ему оружие, чтобы воевать против РФ, никто не отважился бы.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко объяснил, что публикацией этого жестокого видео оккупанты пытаются запугать своих бойцов, чтобы они массово не сдавались в плен.