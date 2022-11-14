Военный эксперт сообщил, где возможен прорыв ВСУ

Прорыв Вооруженных сил Украины возможен в Запорожской области.

Об этом сообщил военный эксперт Юрий Федоров в эфире "Фейгина Live".

"Мы не раскрываем никаких планов, просто потому, что их не знаем", – сказал эксперт.

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Собеседник добавил, что прогноз по прорыву ВСУ можно сделать, опираясь на логику и понимание происходящего.

"Именно в Запорожье (в Запорожской области — ред.) возможны, как я думаю, какие-то прорывные действия Вооруженных сил Украины... никто нам, значит, из Киева из Генштаба Вооруженных сил не позвонил и не сообщил, что вот мы планируем... мы просто можем опираться на какую-то логику, на понимание того, что происходит...", — сказал он.

Напомним, российские оккупанты продолжают наступать на Украину на трех направлениях — Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Также захватчики для пополнения потерь готовят мобилизованные к боевым действиям.

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