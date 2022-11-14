Военный эксперт сообщил, где возможен прорыв ВСУ

Генштаб Вооруженных сил Украины не раскрывал планы армии, отметил Юрий Федоров.
Прорыв Вооруженных сил Украины возможен в Запорожской области.
Об этом сообщил военный эксперт Юрий Федоров в эфире "Фейгина Live".
"Мы не раскрываем никаких планов, просто потому, что их не знаем", – сказал эксперт.
Собеседник добавил, что прогноз по прорыву ВСУ можно сделать, опираясь на логику и понимание происходящего.
"Именно в Запорожье (в Запорожской области — ред.) возможны, как я думаю, какие-то прорывные действия Вооруженных сил Украины... никто нам, значит, из Киева из Генштаба Вооруженных сил не позвонил и не сообщил, что вот мы планируем... мы просто можем опираться на какую-то логику, на понимание того, что происходит...", — сказал он.
Напомним, российские оккупанты продолжают наступать на Украину на трех направлениях — Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Также захватчики для пополнения потерь готовят мобилизованные к боевым действиям.
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