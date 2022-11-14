Не хватает россиян: Путин официально разрешил иностранцам служить в ВС РФ

Исключение — иностранец, в отношении которого ведется следствие, вынесен обвинительный приговор или имеет неснятую судимость.

Российский президент-диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранцам служить в Вооруженных силах РФ.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, публикующие указ хозяина Кремля.

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Согласно документу, прохождение военной службы по призыву осуществляется "солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина у иностранного государства".

Кроме того, как говорится в указе, теперь иностранные граждане могут служить в армии по контракту. Исключение — иностранец, в отношении которого ведется следствие, вынесен обвинительный приговор или имеет неснятую судимость.

Мобилизация в РФ

В сентябре Путин объявил о частичной мобилизации на территории России. Позже кремлевский диктатор сообщил, что в РФ уже мобилизовали 318 тысяч мужчин на войну против Украины.

Около 220 тысяч мобилизованных в России были брошены на усиление Росгвардии. Как объясняет военный эксперт Дмитрий Снегирев, это связано со страхом Путина перед вероятным переворотом из-за многочисленных поражений в Украине.

Между тем аналитики американского Института изучения войны ISW считают, что РФ будет продолжать скрытую мобилизацию. Отмечается, что власти и бизнес в России готовятся ко второй волне мобилизации для войны в Украине.

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