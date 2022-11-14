Жданов о контрнаступлении ВСУ: зимой затишья не будет

Боевые действия в Украине не утихнут зимой, поскольку Вооруженным силам Украины важно не дать оккупантам времени на передышку. Для возможных контрнаступательных действий в ВСУ сегодня есть три основных направления.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

"Зимой затишья не будет. Если мы снизим боевую интенсивность, то мы после зимы получим перегруппированную, организованную и более или менее обученную российскую армию – для нас это будет огромной проблемой. Поэтому я думаю, что ни в коем случае не надо снижать, и по крайней мере Генеральный штаб будет настаивать на активных боевых действиях", – считает военный эксперт.

Как отметил Жданов, для осуществления контрнаступательных операций направлений осталось не так уж много – Луганское, Донецкое и Запорожское.

В частности, по его словам, оккупанты концентрируют силы, чтобы защитить сухопутный коридор в Крым:

"Сегодня Запорожское направление очень сильно усилилось, потому что основная масса войск находится в районе Мелитополя, они там обустраивают укрепрайон, отселяют гражданских, чтобы не было утечки информации... Это уже создает проблемы на Запорожском направлении".

Относительно Донецкого направления, эксперт напомнил, что там оккупанты проводят наиболее активные наступательные действия.

"Остается только Луганский, но мы немного забуксовали на линии Сватово-Кременная. Им удалось создать линию обороны, и они более-менее сдерживают. Мы продвигаемся, но очень медленно", – рассказал он.

По словам Жданова, на сегодняшний день говорить, какое из трех направлений выберет Генштаб, очень тяжело.

"Может быть вариант, когда будет на стыке оперативных направлений. Обычно стыки между оперативными направлениями – это самые слабые места", — добавил эксперт.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, россияне в Донецкой области на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях пытаются вести наступательные действия. В Херсонской области на левом берегу Днепра они продолжают оборудовать оборонные рубежи.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что украинская армия не будет форсировать Днепр в районе Херсона. По его мнению, основная цель сейчас – деоккупация Мелитополя.

Военный эксперт Александр Коваленко также считает, что после деоккупации Херсона ВСУ не будут прорываться сразу на левый берег Днепра. А Олег Жданов рассказал о трех сценариях для ВСУ после деоккупации Херсона. Среди них – освобождение Крыма.

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