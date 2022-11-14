Жданов про контрнаступ ЗСУ: взимку затишшя не буде

Бойові дії в Україні не вщухнуть взимку, оскільки Збройним силам України важливо не дати окупантам часу на перепочинок. Для можливих контрнаступальних дій у ЗСУ сьогодні є три основних напрямки.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

"Взимку затишшя не буде. Якщо ми знизимо бойову інтенсивність, то ми після зими отримаємо перегруповану, організовану і більш-менш навчену російську армію - для нас це буде величезною проблемою. Тому я думаю, що в жодному разі не треба знижувати, і принаймні Генеральний штаб буде наполягати на активних бойових діях", - вважає військовий експерт.

Як зауважив Жданов, для здійснення контрнаступальних операцій напрямків залишилось не так вже й багато - Луганський, Донецький і Запорізький.

Зокрема, за його словами, окупанти концентрують сили, щоб захистити сухопутний коридор до Криму:

"Сьогодні Запорізький напрямок дуже сильно підсилився, тому що основна маса військ знаходиться в районі Мелітополя, вони там облаштовують укріпрайон, відселяють цивільних, щоб не було витоку інформації... Це вже створює проблеми на Запорізькому напрямку".

Щодо Донецького напрямку, експерт нагадав, що там окупанти проводять найбільш активні наступальні дії.

"Залишається тільки Луганський, але ми трохи забуксували на лінії Сватове-Кремінна. Їм вдалося створити лінію оборони, і вони більш-менш стримують. Ми просуваємося, але дуже повільно", - розповів він.

За словами Жданова, на сьогоднішній день казати, який з трьох напрямків обере Генштаб, дуже важко.

"Може бути варіант, коли буде на стику оперативних напрямків. Зазвичай стики між оперативними напрямками - це найслабші місця", - додав експерт.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни в Донецькій області на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках намагаються вести наступальні дії. На Херсонщині на лівому березі Дніпра вони продовжуються обладнувати оборонні рубежі.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що українська армія не буде форсувати Дніпро в районі Херсона. На його думку, основна мета зараз - деокупація Мелітополя.

Військовий експерт Олександр Коваленко також вважає, що після деокупації Херсона ЗСУ не будуть одразу прориватися на лівий берег Дніпра. А Олег Жданов роззповів про три сценарії для ЗСУ після деокупації Херсона. Серед них - звільнення Криму.

Читайте також: