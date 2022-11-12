Коли можуть деокупувати Маріуполь та Мелітополь: генерал зі США назвав місяць

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес передбачає, що тимчасово окуповані Маріуполь та Мелітополь можуть бути звільнені від російських військових до січня 2023 року.

Такий прогноз американський генерал написав у себе на сторінці у твітері.

"HIMARS скоро буде стріляти з Херсона. Підступи до Криму в радіусі. Це погіршить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу (української армії - ред.) займе Маріуполь і Мелітополь. Це станеться до січня. Тоді починається вирішальний етап кампанії - звільнення Криму", - йдеться у його дописі.

Звільнення Криму: прогноз

У воєнній розвідці прогнозують, українська армія може звільнити Крим 2023 року. На думку американського генерал-лейтенанта Бена Годжеса, ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця літа 2023 року. Однак, як наголосив генерал із США, такий прогноз стане реальністю за умови, що Захід постачатиме все необхідне озброєння.

Російські війська уже готуються до оборони Криму. Вони почали почали рити окопи на півночі Криму, про це свідчать супутникові фото.

Інформацію про окопи підтвердив і радник Офісу президента Олексій Арестович, проте запевнив, що це росіянам не допоможе і вони втечуть з Криму, як і з решти територій.

Зеленський про звільнення Херсона: Так буде в Генічеську, в Мелітополі, на Донбасі і в Криму

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